Slaven Bilic, El İttihad ile sözleşme imzaladı
Suudi Arabistan temsilcisi El İttihad, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile sözleşme imzaladı.
El İttihad'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in, takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.
Futbolcu kökenli teknik adamlardan Slaven Bilic, siyah-beyazlı ekipte 2013-15 sezonları arasında görev almıştı. 50 yaşındaki teknik adam, son olarak İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştırmıştı.
- 28.9.2018 00:36
- Güncelleme: 28.9.2018 01:47
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Slaven Bilic, El İttihad ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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