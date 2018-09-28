El İttihad'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in, takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Slaven Bilic, siyah-beyazlı ekipte 2013-15 sezonları arasında görev almıştı. 50 yaşındaki teknik adam, son olarak İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştırmıştı.



