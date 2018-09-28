Slaven Bilic, El İttihad ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    , ile sözleşme imzaladı

    <a href="/index/slaven-bilic?id=561935d4-f349-4a86-9162-e6fab38bcd96" class="" rel="tag">Slaven Bilic</a>, <a href="/index/el-ittihad?id=bddc9790-a73f-4658-a62d-71b55cbf1e5f" class="" rel="tag">El İttihad</a> ile sözleşme imzaladı

    temsilcisi , Hırvat teknik adam ile sözleşme imzaladı.

    'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, bir dönem 'ı da çalıştıran Bilic'in, takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.

    Futbolcu kökenli teknik adamlardan , siyah-beyazlı ekipte 2013-15 sezonları arasında görev almıştı. 50 yaşındaki teknik adam, son olarak İngiliz ekibi 'ı çalıştırmıştı.

    1. 28.9.2018 00:36
    2. Güncelleme: 28.9.2018 01:47
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