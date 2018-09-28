Fırtına uyarısı maçları iptal ettirdi
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Fırtına uyarısı maçları iptal ettirdi

    Fırtına uyarısı maçları iptal ettirdi

    Hafta sonu ’e ulaşması beklenen tropikal fırtına nedeniyle ’de ’de oynanacak tüm müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

    Hafta sonu Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşması beklenen tropikal fırtına 'de maçlarını iptal ettirdi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, tarihlerinde İzmir'de oynanması planlanan tüm müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan raporlar doğrultusunda, aşırı olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

    Ertelemenin, 'nun bilgisi dahilinde yapıldığı aktarılırken, ertelenen müsabakalarda 28 Eylül 2018 tarihinden sonra tescili yapılmış olan oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların yer alamayacağı belirtildi.

    1. 28.9.2018 15:54
    2. Güncelleme: 28.9.2018 17:14
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