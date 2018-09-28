"Biz değil onlar kaybetti" – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    "Biz değil onlar kaybetti"

    "Biz değil onlar kaybetti"

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'nın Euro 2024'ün ev sahipliğini 'ya vermesini değerlendirdi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'nın Euro 2024'ün ev sahipliğini 'ya vermesini değerlendirdi. Kasapoğlu, kararın üzücü olduğunu ifade ederek, "Onca güçlü yanlarımız olmasına rağmen EURO 2024'ün ülkemize verilmemesi açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, tesislerimiz, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bizim bu alanda ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yok. EURO 2024 kaybetmiştir. Bu coğrafyada bu organizasyonun yapılması organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı" diye konuştu.

    1. 28.9.2018
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