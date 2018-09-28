"Biz değil onlar kaybetti"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, UEFA'nın Euro 2024'ün ev sahipliğini Almanya'ya vermesini değerlendirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, UEFA'nın Euro 2024'ün ev sahipliğini Almanya'ya vermesini değerlendirdi. Kasapoğlu, kararın üzücü olduğunu ifade ederek, "Onca güçlü yanlarımız olmasına rağmen EURO 2024'ün ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, tesislerimiz, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bizim bu alanda ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yok. EURO 2024 kaybetmiştir. Bu coğrafyada bu organizasyonun yapılması organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı" diye konuştu.
- 28.9.2018
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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