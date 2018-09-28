12. kez Almanya – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    12. kez

    12. kez <a href="/index/almanya?id=c6a4b04f-8057-4b06-83f9-8d6f66de1443" class="" rel="tag">Almanya</a>

    , tarihinde 12'nci kez önemli bir organizasyon tercihini 'dan yana kullandı.

    , tarihinde 12'nci kez önemli bir organizasyon tercihini 'dan yana kullandı. Avrupa Şampiyonası'nı ikinci kez düzenleyecek olan Panzerler, 1 'nın yanı sıra, 8 Şampiyonlar Ligi finali ve 1 kez de Kupası finaline ev sahipliği yaptı.

    FAVORİ BELLİYDİ
    Karar öncesi Avrupa bahis piyasasında 1,25 ile favoriydi. 'nin Euro 2024'ü kazanmasına ise oldukça yüksek sayılabilecek 3,75 oran veriliyordu. Sürpriz çıkmadı!

    1. 28.9.2018
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