12. kez Almanya
UEFA, tarihinde 12'nci kez önemli bir organizasyon tercihini Almanya'dan yana kullandı.
UEFA, tarihinde 12'nci kez önemli bir organizasyon tercihini Almanya'dan yana kullandı. Avrupa Şampiyonası'nı ikinci kez düzenleyecek olan Panzerler, 1 Dünya Kupası'nın yanı sıra, 8 Şampiyonlar Ligi finali ve 1 kez de UEFA Kupası finaline ev sahipliği yaptı.
FAVORİ BELLİYDİ
Karar öncesi Avrupa bahis piyasasında Almanya 1,25 ile favoriydi. Türkiye'nin Euro 2024'ü kazanmasına ise oldukça yüksek sayılabilecek 3,75 oran veriliyordu. Sürpriz çıkmadı!
- 28.9.2018
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
12. kez Almanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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