UEFA, tarihinde 12'nci kez önemli bir organizasyon tercihini Almanya'dan yana kullandı. Avrupa Şampiyonası'nı ikinci kez düzenleyecek olan Panzerler, 1 Dünya Kupası'nın yanı sıra, 8 Şampiyonlar Ligi finali ve 1 kez de UEFA Kupası finaline ev sahipliği yaptı.



FAVORİ BELLİYDİ

Karar öncesi Avrupa bahis piyasasında Almanya 1,25 ile favoriydi. Türkiye'nin Euro 2024'ü kazanmasına ise oldukça yüksek sayılabilecek 3,75 oran veriliyordu. Sürpriz çıkmadı!