TFF heyeti, UEFA merkezinde xbtn
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    NEFESLER TUTULDU! 2024'E HAZIR!

    NEFESLER TUTULDU! TÜRKİYE EURO 2024'E HAZIR!

    2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli olacak. ile 'nın yarıştığı (EURO 2024) için ülke temsilcileri 'nin Nyon kentindeki merkezine geldi. heyetinin UEFA merkezindeki sunumu sona erdi. Karar birazdan açıklanacak...

    'na ( 2024) ev sahipliği yapacak ülkenin belirleneceği toplantıda Türk heyetinin sunumu sona erdi.



    'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 'nin ev sahipliğine adaylığıyla ilgili sunumunu, Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı 'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi , Başkan Vekili , Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yapıyor.

    Türk heyetinden önce 'nın sunum yaptığı toplantının ardından oylamaya geçilecek ve EURO 2024'ün ev sahibi belli olacak.

    1. 27.9.2018 14:14
    2. Güncelleme: 27.9.2018 15:38
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