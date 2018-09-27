EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli olacak. Türkiye ile Almanya'nın yarıştığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için ülke temsilcileri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezine geldi. TFF heyetinin UEFA merkezindeki sunumu sona erdi. Karar birazdan açıklanacak...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak ülkenin belirleneceği toplantıda Türk heyetinin sunumu sona erdi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğine adaylığıyla ilgili sunumunu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yapıyor.
Türk heyetinden önce Almanya'nın sunum yaptığı toplantının ardından oylamaya geçilecek ve EURO 2024'ün ev sahibi belli olacak.
TFF heyetinin UEFA'ya yaptığı sunumun hemen ardından ilk görüntüleri ?? pic.twitter.com/3sHRaM8k9a— Fotomaç (@fotomac) 27 Eylül 2018
- 27.9.2018 14:14
- Güncelleme: 27.9.2018 15:38
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Beşiktaş zaten çıkar
Toplam 3
Yorum
muhittin futbolcu,teknik direktör,yönetici,hakem...herşeyden önce düzgün karekter olmalı...Caner kredisini bitirdi...
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 8
Yorum
aliuttu onur gibi bir fedakarın bile yuhlanmasına pes diyorum.bütün takımlar bu cahillerden kurtulmalı.
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Trabzonspor’da ideal 11 sorunu
Toplam 2
Yorum
TsKlüp ideal 11 değil yönetim yüzünden ünal karamanın uygulayamadığı ideal adalet sorunu var.
NEFESLER TUTULDU! TÜRKİYE EURO 2024'E HAZIR! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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