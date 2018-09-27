Ronaldo'ya bir maç ceza.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Ronaldo'ya bir maç ceza.

    Ronaldo'ya bir maç ceza.

    ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gören 'un Portekizli futbolcusu Ronaldo, bir maç ceza aldı.

    , ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gören 'un Portekizli yıldız futbolcusu 'ya bir maç ceza verdi.

    'dan yapılan açıklamada, ekibi 'un temsilcisi 'ya konuk olduğu maçın 29. dakikasında doğrudan gören Ronaldo'nun bir maç ceza aldığı duyuruldu.

    Bu kararın ardından Ronaldo, Juventus'un 2 Ekim'de 'nin Young Boys takımını ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

    Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk haftasında 19 Eylül'de oynanan ve Ronaldo'nun turnuva kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördüğü karşılaşmayı 'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.

    1. 27.9.2018 17:05
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