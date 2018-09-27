Ronaldo'ya bir maç ceza.
Valencia ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören Juventus'un Portekizli futbolcusu Ronaldo, bir maç ceza aldı.
UEFA, Valencia ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya bir maç ceza verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, İtalya ekibi Juventus'un İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk olduğu maçın 29. dakikasında doğrudan kırmızı kart gören Ronaldo'nun bir maç ceza aldığı duyuruldu.
Bu kararın ardından Ronaldo, Juventus'un 2 Ekim'de İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk haftasında 19 Eylül'de oynanan ve Ronaldo'nun turnuva kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördüğü karşılaşmayı Miralem Pjanic'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.
- 27.9.2018 17:05
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 2
Yorum
izmirli o tanıtım filmini kimler hazırlamışşa kazanmamız için yapılmış. böyle sunum mu olur arkadaş. herşeyde mi bu kadar geri kalırız arkadaş. ayıp
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 2
Yorum
coven YEDİRİRLER MİYDİ ZATEN .
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Beşiktaş zaten çıkar
Toplam 3
Yorum
muhittin futbolcu,teknik direktör,yönetici,hakem...herşeyden önce düzgün karekter olmalı...Caner kredisini bitirdi...
Ronaldo'ya bir maç ceza. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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