Yıldırım Demirören: "Hiç olmadığı kadar hazırız" – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    : "Hiç olmadığı kadar hazırız"

    <a href="/index/yildirim-demiroren?id=dab5c593-cc2e-41bb-a764-1d6a26b89a81" class="" rel="tag">Yıldırım Demirören</a>: "Hiç olmadığı kadar hazırız"

    Başkanı , yarın açıklanacak EURO 2024 ev sahipliği öncesinde 'de basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

    Başkanı , yarın açıklanacak EURO 2024 ev sahipliği öncesinde 'de basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

    "Yarışa hazırız" diyen , "Bizim 'dan ne teknik ne de sportif olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ekonomik olarak da aynı seviyedeyiz. Yarışa hazırız. Adil bir değerlendirme istiyoruz" dedi.

    Türkiye'nin önemli iş adamlarından olan ve 'nin başkanlığını yapan 'un da yarın 'ye geleceğini söyleyen Demirören, "Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biri olarak da buraya gelecek. Ekonomik gücümüzü bir kez daha göstereceğiz. Bunun altını çizeceğiz. Kalbe dokunacağız. Yönetim kurulu üyelerine teknik bir şey anlatmaya gerek yok. Biz hazırız, hiç olmadığı kadar hazırız. Daha önceki Şampiyonalarda bir hafta önceden kazanan belli olurdu. Şimdi son ana kadar heyecan devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    Yarın sabah 09:00'da başlayacak 'nın yönetim kurulu toplantısında sunum yapacak 2 ülke için kura çekimi yapılacak. 'nın rutin toplantısının ardından kuradan çıkan ülke yerel saat ile 13:00'de sunumunu gerçekleştirecek. Sonrasında ise soru-cevap yapılacak. , Yıldırım Demirören ile birlikte 5 kişilik bir heyetle bu toplantıya dahil olacak. Demirören'in yanında , , ve yer alacak.

    Türkiye'nin çok etkili bir video hazırladığı ve bunun UEFA heyetine sunulacağı da ifade edilirken, İsviçre'de bulunan yöneticiler ise şöyle: , , Hüsnü Güreli, Alaattin Aykaç, , Mustafa Çağlar, , ve Erhan Kamışlı.

    1. 26.9.2018 18:34
    2. Güncelleme: 27.9.2018 02:14
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