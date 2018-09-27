Cüneyt Çakır Al Ittihad-Al Wehda maçını yönetti – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
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    - maçını yönetti

    <a href="/index/cuneyt-cakir?id=d67e17cb-f09d-4494-ba39-92357e78bd83" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a> <a href="/index/al-ittihad?id=cac71ec4-ca46-49a8-a812-592070400916" class="" rel="tag">Al Ittihad</a>-<a href="/index/al-wehda?id=d6a9e0b9-3791-4fed-b192-9e55011fad0e" class="" rel="tag">Al Wehda</a> maçını yönetti

    Pro Ligi'nin 4. haftasında ile takımları arasında oynanan mücadeleyi kokartlu hakemlerden yönetti.

    Pro Ligi'nin 4. haftasında ile takımları arasında oynanan mücadeleyi kokartlu hakemlerden yönetti. 'da 'ın eski futbolcusu Emre Çolak ile 'nin eski golcüsü Fernandao'da da forma giydi.

    kokartlı hakemlerden , Futbol Federasyonu'nun daveti ile Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 4. haftasındaki -Al Wehda maçını yönetti. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Al Wehda'da 'ın eski futbolcusu Emre Çolak ile 'nin eski golcüsü Fernandao, mücadeleye ilk 11 başladı. Emre ayrıca müsabakanın 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarısı Al Ittihad'ın 2-1 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın 90 dakikası ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Emre Çolak 85'te yerini Ali Al-Nemer'e bırakırken, Fernandao ise 90 dakika forma giydi.

    Çakır karşılaşmada Al Ittihad takımından Khaled Al Samiri, Jamal Ba Jandooh ve Matthew Jurman'a, Al Wehda'da ise Anselmo'ya sarı kart gösterdi.
    1. 26.9.2018 23:33
    2. Güncelleme: 27.9.2018 02:00
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