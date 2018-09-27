Bakan Kasapoğlu: "Kaybettiğimiz bir şey yok" – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    : "Kaybettiğimiz bir şey yok"

    Bakan Kasapoğlu: "Kaybettiğimiz bir şey yok"

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2014 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinin 'ya verilmesini 'da değerlendirdi.

    Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde 'nin Nyon kentindeki oylamayı büyük heyecanla takip eden Kasapoğlu, kararın açıklanmasının ardından kameraların karşısına geçti.

    Kararın üzücü olduğunu ifade eden , "Onca güçlü yanlarımız olmasına rağmen 2024'ün ülkemize verilmemesi açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur" dedi.

    Kasapoğlu, "Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımız, tesislerimiz, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bizim bu anlamda ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Bundan sonraki süreçlerde bunlar göz önünde bulundurularak, ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı. Ancak ifade ettiğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yok" diye konuştu.

    1. 27.9.2018 16:50
    2. Güncelleme: 27.9.2018 16:51
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