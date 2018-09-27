Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde İsviçre'nin Nyon kentindeki oylamayı büyük heyecanla takip eden Kasapoğlu, kararın açıklanmasının ardından kameraların karşısına geçti.



Kararın üzücü olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Onca güçlü yanlarımız olmasına rağmen EURO 2024'ün ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur" dedi.



Kasapoğlu, "Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımız, tesislerimiz, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bizim bu anlamda ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Bundan sonraki süreçlerde bunlar göz önünde bulundurularak, ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı. Ancak ifade ettiğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yok" diye konuştu.