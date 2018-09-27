Bakan Kasapoğlu: "Kaybettiğimiz bir şey yok"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2014 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinin Almanya'ya verilmesini Manisa'da değerlendirdi.
Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde İsviçre'nin Nyon kentindeki oylamayı büyük heyecanla takip eden Kasapoğlu, kararın açıklanmasının ardından kameraların karşısına geçti.
Kararın üzücü olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Onca güçlü yanlarımız olmasına rağmen EURO 2024'ün ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur" dedi.
Kasapoğlu, "Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımız, tesislerimiz, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bizim bu anlamda ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Bundan sonraki süreçlerde bunlar göz önünde bulundurularak, ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı. Ancak ifade ettiğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yok" diye konuştu.
- 27.9.2018 16:50
- Güncelleme: 27.9.2018 16:51
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Beşiktaş zaten çıkar
Toplam 3
Yorum
muhittin futbolcu,teknik direktör,yönetici,hakem...herşeyden önce düzgün karekter olmalı...Caner kredisini bitirdi...
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 8
Yorum
aliuttu onur gibi bir fedakarın bile yuhlanmasına pes diyorum.bütün takımlar bu cahillerden kurtulmalı.
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Trabzonspor’da ideal 11 sorunu
Toplam 2
Yorum
TsKlüp ideal 11 değil yönetim yüzünden ünal karamanın uygulayamadığı ideal adalet sorunu var.
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