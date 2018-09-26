UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'dan İşcan'a görev

    UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev

    hakem gözlemcisi İşcan, 'nın Saint-Germain ile 'nın SKN St. Pölten takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 turu ikinci maçında görev yapacak.

    yapılan açıklamada, İşcan'ın, Saint-Germain-SKN St. Pölten maçında gözlemci olarak görevlendirildiği belirtildi.

    'nın başkenti Paris'te Jean-Bouin Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

    1. 26.9.2018 12:57
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