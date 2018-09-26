UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev
UEFA hakem gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, Fransa'nın Paris Saint-Germain ile Avusturya'nın SKN St. Pölten takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 turu ikinci maçında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Dilan Deniz Gökçek İşcan'ın, Paris Saint-Germain-SKN St. Pölten maçında gözlemci olarak görevlendirildiği belirtildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te Jean-Bouin Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 20.00'de başlayacak.
- 26.9.2018 12:57
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 22
Yorum
aydınusun notu Fırat Aydınus gözlemciden de MHK'den de tam not aldı.. bir başka derbide maçı emre yönetmiş gözlemci aydınusa 8,3 puan vermişti.
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 22
Yorum
mıstık koku ali beyide kokutmuş
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Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi
Toplam 1
Yorum
Barbaros Gayet doğru bir karar,şu anki Akhisar kadsrosunun büyük kısmının transferi Cihat Arslan döneminde yapılmıştı kısacası takımı iyi tanıyor.
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