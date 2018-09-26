Spora dev yatırım

2011 UNIVERSIADE ile birlikte olimpiyat şehri olan Erzurum, yaz yüksek irtifa kamp sahaları ile de oldukça iddialı. Büyükşehir Belediyesi'nin Kayak Yolu'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Sahalarının yanı sıra Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaptığı yeni sahalar Erzurum'da spora önemli bir soluk ve katkı sağlayacak.

Eski Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak döneminde GHSİM'nin KUDAKA destekli projesi olan Yüksek İrtifa Sporcu Kampı Projesi tamamlandı. Daha önce yapılan iki çim sahanın yanına dört tane daha yeni çim saha, mini bir sentetik saha, bir adet mini golf sahası, Tenis kortu eklendi. Ayrıca bir de soysal tesis yapıldı.

KUDAKA destekli yapılan projenin tamamlandığını ve geçici kabulün yapıldığını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, bu proje ile Erzurum ve Türk sporuna önemli bir hizmet daha sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Erzurum GSİM'nin Yüksek İrtifa Kamp Projesi kapsamında daha önce yaptığı iki çim sahanın yanına dört tane daha çim saha eklenmesi şehirde büyük bir sevinç yaşattı. Büyükşehir Belediyesi'nin 15'e yakın yüksek irtifa kamp sahasının yanı sıra Erzurum GSİM'nin kente kazandırdığı 6 adet çim saha Türk Sporu'na gelecek yıllarda da büyük bir katkı sunacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Daha önce yaptığımız iki çim sahanın yanına dört adet daha çim saha ekledik. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi projemizde ayrıca bir adet mini golf sahası, tenis kortu, sosyal tesis yaptık. Sosyal tesisimizde 8 adet soyunma odası, kafeterya ve idari odalar bulunmakta. Ayrıca sahalarımız UEFA kriterlerine göre aydınlatmaya sahip" dedi.

Geçici kabulü yapılan sahalar Erzurum ve Bölge futboluna da hizmet vermeye başladı. Kentin profesyonel futbol takımı BB Erzurumspor'un alt yapı futbol takımlarının yanı sıra Yakutiye Belediyespor, Altıordu FK ve Beşiktaş Futbol Okulu'nun antrenmanlarını bu sahalarda yaptığını belirten GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, ayrıca bölgeden bir çok 2. Lig, 3.lig ve BAL takımının da bu sahalarda antrenman yapma imkanı bulduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile KUDAKA'nın destekleriyle yapılan Yüksek İrtifa Sporcu Kampı Projesinin 4 milyon 888 bin liraya yapıldığını belirten Taşkesenligil, "Önceki Valimiz Dr. Ahmet Altıparmak öncülüğünde KUDAKA'nın desteği ile yaptığımız tesisin tamamlanmasında şu anki Valimiz Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen destek verdi ve dev bir yatırımı daha Erzurum'a kazandırdık. 2011 Dünya Üniversiteler Arası Kış Spor Oyunları ile birlikte yıldızı parlayan ve adını tüm dünyaya duyuran ilimizde son yıllarda futbolda ve diğer spor branşlarında ,yüksek irtifa kamplarına ilimiz ev sahipliği yapmaktadır. Bu da spor kenti Erzurumlular olarak bizi gururlandırıyor" dedi.