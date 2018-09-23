De Kuip'te oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda son sözü Robin Van Persie söyledi ve Feyenoord 1-0 kazandı. Utrecht'te ilk maçında görev alan Advocaat, takımını daha çok savunma ağırlıklı oynatırken Robin Van Persie, 87'de attığı golle eski hocasının tüm umutlarını yıktı

Robin van Persie maçta 89 dakika görev yaparken ligde 6. maçında 5. golüne ulaştı

Alınan bu sonucun ardından Feyenoord 13 puana çıktı. Utrecht ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord sahasında Vitesse ile karşılaşacak. Utrecht de Groningen deplasmanına gidecek.