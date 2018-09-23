Van Persie Advocaat'ı üzdü
Hollanda Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Giovanni van Bronckhorst'un takımı Feyenoord ile Dirk Advocaat'ın yeni takımı Utrecht kozlarını paylaştı.
De Kuip'te oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda son sözü Robin Van Persie söyledi ve Feyenoord 1-0 kazandı. Utrecht'te ilk maçında görev alan Advocaat, takımını daha çok savunma ağırlıklı oynatırken Robin Van Persie, 87'de attığı golle eski hocasının tüm umutlarını yıktı
Robin van Persie maçta 89 dakika görev yaparken ligde 6. maçında 5. golüne ulaştı
Alınan bu sonucun ardından Feyenoord 13 puana çıktı. Utrecht ise 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord sahasında Vitesse ile karşılaşacak. Utrecht de Groningen deplasmanına gidecek.
- 23.9.2018 15:30
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Onur Kıvrak: ‘Herhalde yüzüm eskidi’
Toplam 2
Yorum
Omerd Yüzünü bilmem ama sakatlıkları sonra hava topuna çıktığını, gelen topa koştuğunu görmüyoruz. Seyirci olan biteni görüyor
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Yusuf Kasımpaşa’da yok
Toplam 3
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Omerd Adam sezon başından bu yana yok zaten, kendine oynayan takım oyunundan uzak, Yusuf, A.kadir, sosa aynı anda oynatılmaz.
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Trabzonspor evinde Göztepe'ye kaybetti!
Toplam 6
Yorum
YİĞİT sarmıyor sarmıyor sarmıyor......... sarma diyorum kimse yaprak sarması sarmıyor bu bugünlerde dağılalım beyler gülmekten doyduk:))))))))
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