Van Persie Advocaat'ı üzdü
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    Persie Advocaat'ı üzdü

    Van Persie Advocaat'ı üzdü

    'nde 6. hafta mücadelesinde Giovanni Bronckhorst'un takımı Feyenoord ile Dirk Advocaat'ın yeni takımı Utrecht kozlarını paylaştı.

    De Kuip'te oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda son sözü Robin Persie söyledi ve Feyenoord 1-0 kazandı. Utrecht'te ilk maçında görev alan Advocaat, takımını daha çok savunma ağırlıklı oynatırken Robin Van Persie, 87'de attığı golle eski hocasının tüm umutlarını yıktı

    Robin van Persie maçta 89 dakika görev yaparken ligde 6. maçında 5. golüne ulaştı

    Alınan bu sonucun ardından Feyenoord 13 puana çıktı. Utrecht ise 5 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord sahasında Vitesse ile karşılaşacak. Utrecht de Groningen deplasmanına gidecek.

    1. 23.9.2018 15:30
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