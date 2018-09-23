UEFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev
FIFA Kokartlı kadın hakem Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz 23-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenecek ve Avusturya, Belarus, Slovenya, ve Estonya takımlarının katılacağı U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8'inci Grup müsabakalarında görev yapacak.
Neslihan Muratdağı, bugün oynanacak Avusturya - Estonya müsabakasında dördüncü hakem, çarşamba günü oynanacak Avusturya - Slovenya ve cumartesi günü oynanacak Belarus - Avusturya müsabakalarında hakem, Betül Nur Yılmaz ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.
- 23.9.2018 16:39
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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