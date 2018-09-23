Neslihan Muratdağı, bugün oynanacak Avusturya - Estonya müsabakasında dördüncü hakem, çarşamba günü oynanacak Avusturya - Slovenya ve cumartesi günü oynanacak Belarus - Avusturya müsabakalarında hakem, Betül Nur Yılmaz ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

