UEFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    'dan 'na görev

    UEFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev

    FIFA Kokartlı kadın hakem ve yardımcı hakem 23-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenecek ve Avusturya, Belarus, Slovenya, ve Estonya takımlarının katılacağı U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8'inci Grup müsabakalarında görev yapacak.

    , bugün oynanacak Avusturya - Estonya müsabakasında dördüncü hakem, çarşamba günü oynanacak Avusturya - Slovenya ve cumartesi günü oynanacak Belarus - Avusturya müsabakalarında hakem, ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

    1. 23.9.2018 16:39
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