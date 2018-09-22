Sneijder Türk yemeklerini tercih ediyor
Katar'da bir Türk restoranında yemek yerken görüntülenen, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, daima Türk yemeklerini tercih ettiğini söyledi.
- 22.9.2018 09:20
- Güncelleme: 22.9.2018 11:12
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Daha çok gol atardık
Toplam 1
Yorum
Berlin Bu adamlar yılda en fazla 500bine oynayanlardir. Rezillik. Kepazelik. Cocu çok dasuç bulamıyorum. Fenerdeki oyuncunun hocaya ihtiyacı yok
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Maçın özeti
Toplam 4
Yorum
eray anadolu takımları güçlenerek geliyor ts bjk yarışın içinde kalırsa fbden bir cacık olmaz
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Maçın özeti
Toplam 4
Yorum
eray bu takıma kim gelirse gelsin yanalda gelsin iş yapmaz fb zamanından beri üst düzey 2 oyuncu olursa bjk gs gibi takımlar yarıştan koparsa var
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