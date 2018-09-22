Sneijder Türk yemeklerini tercih ediyor – Fotomaç – 22 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Türk yemeklerini tercih ediyor

    Sneijder Türk yemeklerini tercih ediyor

    'da bir Türk restoranında yemek yerken görüntülenen, bir dönem 'da da forma giyen Hollandalı futbolcu Wesley , daima Türk yemeklerini tercih ettiğini söyledi.

    , 'da El-Garafe futbol takımında oynayan arkadaşları, antrenörü ve kulüp başkanıyla başkent Doha'da "Şazeli" adlı Türk restoranında yemek yerken görüntülendi.

    Sneijder, "'de geçirdiğim güzel günleri hatırladım. Daima Türk yemeklerini tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 22.9.2018 09:20
    2. Güncelleme: 22.9.2018 11:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sneijder Türk yemeklerini tercih ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN