Barcelona, Türk yıldızın peşinde! – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    , yıldızın peşinde!

    <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>, <a href="/index/turk?id=f58c6c4d-4579-4c40-8700-54458273c8f1" class="" rel="tag">Türk</a> yıldızın peşinde!

    'da , ve 'ten oluşan gözlemci ekibi Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları yakın takibe aldı. , 04-Porto maçında 'ı takibe aldı

    'nın futbolculara yönelik takibi sürüyor. ve gib isimlerin bir dönem forma giydiği Katalan devi şimdi de 'd oynayan 'ı takibe aldı.

    , ve 'ten oluşan 'nın gözlemci ekibi Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç izledi. Katalanlar; Liverpool-PSG maçında Adrien Rabiot, Ajax-AEK maçında Frenkie de Jong ve Young Boys-Manchester United maçında 'yı yakın markaja aldı.

    Barcelona'nın gözlem ekibi ayrıca 'nin Porto'yla oynadığı maçta 'ı da izledi. Suat Serdar'ı izleyen isim ise oldu. 21 yaşındaki futbolcu Mainz'dan 10.5 milyon Euro'ya Schalke'ye transfer olmuştu.

    Çok yönlü bir oyuncu olan Suat Serdar'ın yanı sıra Barcelona'nın Schalke'de oynayan Bentaleb ve Amine Harit'le de ilgilendiği belirtiliyor.

    1. 22.9.2018 22:55
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