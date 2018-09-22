2024 bizim olacak! – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    2024 bizim olacak!

    2024 bizim olacak!

    Organizasyonu yapacak ülke ’de ’de tarafından açıklanacak. yaptığı çalışmalarla tek rakibi 'nın çok çok önünde bulunuyor.

    2024'te düzenlenecek için ile çekişen 'nin adaylık başvurusu kamuoyuyla paylaşıldı. 26 Nisan'da 'ya verilen bin 206 sayfalık tanıtım kılavuzunda organizasyon ile ilgili stadyumlar, ulaşım, hukuki-mali konular ve teknik altyapı gibi 12 başlıkta tüm detaylar yer alıyor. 'de UEFA'nın Nyon'daki merkezinde saat 15.45'te ev sahibi açıklanacak.

    BU KEZ AĞIR FAVORİYİZ
    UEFA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili yayınladığı Değerlendirme Raporu'nda Almanya'nın devlet garantilerinde sınıfta kaldığı ortaya çıktı. Almanya'nın, UEFA'ya fikri mülkiyet hakları garantisini de bazı durumlarda değiştirerek verdiği, ayrıca adaylık dosyasında sadece 231 sayfanın sunulması, "Halktan neyi gizliyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

    MEMNUNİYET DUYDUK
    , "UEFA'nın 2024 Değerlendirme Raporu'nu memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu. TFF Başkanı , "UEFA'nın uzun dönemli hedeflerine paralel olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Devletimizin sunduğu koşulsuz hukuki ve mali garantiler, Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylığını daha güçlü kılan en temel unsurlardan bir tanesini oluşturmaktadır" dedi. TFF Başkanı Demirören, sözlerini şu sözlerle tamamladı: Ülkemizde son on yılda gerçekleştirilen ve gelecekte yapılacak ciddi tesisleşme ve altyapı hamlesi sayesinde, Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeye daha şimdiden hazırız. Gelecek hafta gurur duyduğumuz adaylık sunumumuzu UEFA Yönetim Kurulu önünde yapmak için sabırsızlandığımızı söylemek istiyorum.



    GÜVENLİKTE ÖNDEYİZ
    UEFA'nın Değerlendirme Raporu'nda Almanya'nın güvenlik kriterlerine uymadığı ortaya çıktı. Türkiye, acil bir durumda stadyumların 8 dakikanın altında boşaltılmasını garanti etti. Almanya ise 8 dakikanın altında boşaltacak altyapıya sahip olmadığını belirtti.

    KARABORSANIN ÖNÜNÜ AÇTI
    Türkiye'nin, Almanya'ya karşı önemli bir üstünlüğü de bilet ve akreditasyon garantisi vermesi oldu. Almanya, UEFA'ya biletlerin tekrar satılması ile ilgili garanti veremedi. Böylece Almanya'nın adaylık dosyasında karaborsa bilet satışının önü açıldı.

    40 MİLYONLUK TASARRUF
    Ülkemizi, avantajlı konuma getiren bir başka konu da stadyum ücretleri oldu. Almanya, turnuvada kullanılacak stadyumları için UEFA'dan para isterken, Türkiye stadyum ve personel konusunda UEFA'ya 40 milyon euro'luk bir tasarruf paketi sundu.

    YARDIMCI: ULUSAL ÖNCELİK!
    Değerlendirme Raporu'na ilişkin konuşan TFF Başkanvekili , şunları söyledi: EURO 2024'e ev sahipliği yapmak, hiç şüphesiz bizim için ulusal bir önceliktir. Amacımız geleneksel sınırların ötesine taşınacak, tarihi bir turnuva düzenlemek.

    1. 22.9.2018
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