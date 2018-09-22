2024 bizim olacak!
Organizasyonu yapacak ülke 27 Eylül’de İsviçre’de UEFA tarafından açıklanacak. Türkiye yaptığı çalışmalarla tek rakibi Almanya'nın çok çok önünde bulunuyor.
BU KEZ AĞIR FAVORİYİZ
UEFA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili yayınladığı Değerlendirme Raporu'nda Almanya'nın devlet garantilerinde sınıfta kaldığı ortaya çıktı. Almanya'nın, UEFA'ya fikri mülkiyet hakları garantisini de bazı durumlarda değiştirerek verdiği, ayrıca adaylık dosyasında sadece 231 sayfanın sunulması, "Halktan neyi gizliyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.
MEMNUNİYET DUYDUK
TFF, "UEFA'nın EURO 2024 Değerlendirme Raporu'nu memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "UEFA'nın uzun dönemli hedeflerine paralel olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Devletimizin sunduğu koşulsuz hukuki ve mali garantiler, Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylığını daha güçlü kılan en temel unsurlardan bir tanesini oluşturmaktadır" dedi. TFF Başkanı Demirören, sözlerini şu sözlerle tamamladı: Ülkemizde son on yılda gerçekleştirilen ve gelecekte yapılacak ciddi tesisleşme ve altyapı hamlesi sayesinde, Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeye daha şimdiden hazırız. Gelecek hafta gurur duyduğumuz adaylık sunumumuzu UEFA Yönetim Kurulu önünde yapmak için sabırsızlandığımızı söylemek istiyorum.
GÜVENLİKTE ÖNDEYİZ
UEFA'nın Değerlendirme Raporu'nda Almanya'nın güvenlik kriterlerine uymadığı ortaya çıktı. Türkiye, acil bir durumda stadyumların 8 dakikanın altında boşaltılmasını garanti etti. Almanya ise 8 dakikanın altında boşaltacak altyapıya sahip olmadığını belirtti.
KARABORSANIN ÖNÜNÜ AÇTI
Türkiye'nin, Almanya'ya karşı önemli bir üstünlüğü de bilet ve akreditasyon garantisi vermesi oldu. Almanya, UEFA'ya biletlerin tekrar satılması ile ilgili garanti veremedi. Böylece Almanya'nın adaylık dosyasında karaborsa bilet satışının önü açıldı.
40 MİLYONLUK TASARRUF
Ülkemizi, avantajlı konuma getiren bir başka konu da stadyum ücretleri oldu. Almanya, turnuvada kullanılacak stadyumları için UEFA'dan para isterken, Türkiye stadyum ve personel konusunda UEFA'ya 40 milyon euro'luk bir tasarruf paketi sundu.
YARDIMCI: ULUSAL ÖNCELİK!
Değerlendirme Raporu'na ilişkin konuşan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, şunları söyledi: EURO 2024'e ev sahipliği yapmak, hiç şüphesiz bizim için ulusal bir önceliktir. Amacımız geleneksel sınırların ötesine taşınacak, tarihi bir turnuva düzenlemek.
- 22.9.2018
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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