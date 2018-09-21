Kayseri’den daha iyiyiz – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    ’den daha iyiyiz

    Kayseri’den daha iyiyiz

    Ligde yarın 'a konuk olacak 'da, Makedon yıldız iddialı açıklamalarda bulundu.

    Ligde yarın 'a konuk olacak 'da, Makedon yıldız iddialı açıklamalarda bulundu. F.Bahçe yenilgisini unuttuklarını belirten Jahovic, "Kayserispor iyi bir takım. Ancak bizim takımımızın onlardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden deplasmandan olumlu bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 21.9.2018
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