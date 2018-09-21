Ligde yarın Kayserispor'a konuk olacak Konyaspor'da, Makedon yıldız Adis Jahovic iddialı açıklamalarda bulundu. F.Bahçe yenilgisini unuttuklarını belirten Jahovic, "Kayserispor iyi bir takım. Ancak bizim takımımızın onlardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden deplasmandan olumlu bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.