Genç yıldızlar geliyor!
Türkiye, futbolda önemli bir turnuvaya daha imza atacak. Geleceğin yıldızlarının yer alacağı U-15 düzeyindeki International Young Stars Cup ilk kez ülkemizde düzenlenecek
UEFA'ya bağlı bölgesel federasyonlar toplantısı Romanya'da Bükreş'te düzenlendi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile yöneticilerin de katıldığı toplantıda, "International Young Stars Cup" adıyla ilk kez düzenlenecek turnuvaya Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına karar verildi.
HER SENE İKİ TAKIM
Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Arnavutluk, Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Karadağ, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin U-15 Milli Takımları katılacak. UEFA tarafından desteklenen proje kapsamında bu ülkelere her sene diğer kıtalardan iki takım da ilave edilecek.
- 21.9.2018
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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