Genç yıldızlar geliyor! – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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HEPSİ
    21 Eylül 2018, Cuma
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    Genç yıldızlar geliyor!

    Genç yıldızlar geliyor!

    , futbolda önemli bir turnuvaya daha imza atacak. Geleceğin yıldızlarının yer alacağı U-15 düzeyindeki ilk kez ülkemizde düzenlenecek

    'ya bağlı bölgesel federasyonlar toplantısı Romanya'da Bükreş'te düzenlendi. Başkanı , UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili ile yöneticilerin de katıldığı toplantıda, "" adıyla ilk kez düzenlenecek turnuvaya 'nin ev sahipliği yapmasına karar verildi.

    HER SENE İKİ TAKIM
    Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra , Arnavutluk, Hırvatistan, , , , , Makedonya, , Romanya, Karadağ, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin U-15 katılacak. UEFA tarafından desteklenen proje kapsamında bu ülkelere her sene diğer kıtalardan iki takım da ilave edilecek.

    1. 21.9.2018
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