Yönetim Kurulu olarak Elazığspor için iyi niyetle mücadele ettiklerini belirten Başkan Yumakgil," Yaşanan olumsuzluklara rağmen, zaruri ihtiyaçlar karşılanarak takımımızın bu ligde mücadele etmesinin gerekleri yerine getirilmiştir. Her ne kadar gelir getirici projelerle ilgili mesafe kat edilmiş olsa da, kısa vadede yaşanan maddi sıkıntı çözüme kavuşmamıştır. Yönetim Kurulumuz bütün bu gelişmelerle hep yaralanan, eleştirilen ve suçlanan konumda olmasına rağmen Elazığspor'umuzun sahipsiz kalmaması adına kolay olan istifa seçeneği yerine, zor olan devamı seçmiştir"dedi.



Görevde kalmalarını veya herkesin mutabık kalarak kulübü yönetecek bir ekibin oluşması halinde de zaman geçirilmeden istifa edileceğine dikkat çeken Yumakgil;" Çok büyük bir aksilik yaşanmadığı takdirde izlenecek bu yoldaki maksadımız da tüzükteki açıkları kullanarak yönetime kurtarıcı rolüyle gelmeye çalışan, zarar verici mihrakların önünü alabilmektir.Görevde bulunduğumuz süre içerisinde camiamızın oluruna sunulacak yeni tüzük çalışmasıyla kulübümüz adına milat olabilecek bir aşama gerçekleştirmeye çalışılacak olup seçim, üyelik ve mali anlamda geçmiş sıkıntıların yaşanmaması için bazı kurallar getirilecektir.

Özetle bize görev tevdi eden erk ve delegelerimizin bu işi daha başarılı yapacaklar var diyerek fikir birliği etmesi halinde istifa seçeneği anında uygulamaya konulacaktır. Ancak ortamı puslu hava zannederek, yönetim hemen istifa etsin baskısını oluşturup istifadan sonra kongrede kimse çıkmaz bize muhtaç kalırlar zihniyetiyle rant elde etmeye çalışanlara ilimiz ve camiamız adına fırsat verilmeyecektir.

Yönetime talip olacakların, yönetimimizin istifasının ardından kongre sürecine kadar geçecek en az 1 aylık sürede kulübümüzün sahipsiz kalmaması adına, yönetimimizin istifasını beklemeden kamuoyu önüne çıkıp, kendilerini ifade ederek kabul görmeleri ve akabinde bu görevi almaları beklenecektir"ifadelerini kullandı.