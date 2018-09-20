Uzun zamandır İstanbul'da girişimlerde bulunan Başkan Ünal, Eskişehirspor camiasına müjdeli haberi verdi. Lisansın alınması ile 3 puan silinme tehlikesinin ortadan kalktığına dikkat çeken Ünal, "Günlerce İstanbul'da kamp kurduk. Dün gece Eskişehir'e döndük.Evraklarımızı eksiksiz şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim ettik. Bugün saat 14.00'te yapacakları kurul toplantısından sonra Eskişehirspor ulusal kulüp lisansını almış olacak. 3 puanı kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki hamlemiz ise ocak ayında yeni oyuncularımızı oynatmak olacak" dedi.