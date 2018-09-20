Eskişehirspor kulüp lisansını aldı
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    kulüp lisansını aldı

    Eskişehirspor kulüp lisansını aldı

    Başkanı Halil Ünal, kulüp lisansının alındığını söyledi.

    Uzun zamandır 'da girişimlerde bulunan Başkan Ünal, camiasına müjdeli haberi verdi. Lisansın alınması ile 3 puan silinme tehlikesinin ortadan kalktığına dikkat çeken Ünal, "Günlerce İstanbul'da kamp kurduk. Dün gece 'e döndük.Evraklarımızı eksiksiz şekilde 'na teslim ettik. Bugün saat 14.00'te yapacakları kurul toplantısından sonra Eskişehirspor ulusal kulüp lisansını almış olacak. 3 puanı kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki hamlemiz ise ocak ayında yeni oyuncularımızı oynatmak olacak" dedi.

    1. 20.9.2018 13:47
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