Baltok-Ümraniyespor maçı yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kalmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.09.2018 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan karara göre Balıkesirspor Baltok Kulübü 100 bin TL para cezası ve 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Balıkesirspor Baltok- Ümraniyespor maçının sonucuna dair ise bir bilgi paylaşılmadı.