Balıkesirspor Baltok'un cezası belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de oynanan Balıkesirspor Baltok'un cezası belli oldu.
Baltok-Ümraniyespor maçı yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kalmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.09.2018 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan karara göre Balıkesirspor Baltok Kulübü 100 bin TL para cezası ve 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Balıkesirspor Baltok- Ümraniyespor maçının sonucuna dair ise bir bilgi paylaşılmadı.
- 20.9.2018 17:05
-
Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
-
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Toplam 14
Yorum
Ayıp Gerçekten ayıp bjk taraftarı bu kadar aciz olmamalı
-
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 5
Yorum
fener nah yener artic Fenerbahce icin coşkus donemi başladı Aykut ve aziz gelene kadar bu çöküş devam edecek
Balıkesirspor Baltok'un cezası belli oldu. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.