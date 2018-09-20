Balıkesirspor Baltok'un cezası belli oldu
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Baltok'un cezası belli oldu.

    Balıkesirspor Baltok'un cezası belli oldu.

    1. Lig'de oynanan Baltok'un cezası belli oldu.

    Baltok-Ümraniyespor maçı yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kalmıştı. 'nun 20.09.2018 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan karara göre Baltok Kulübü 100 bin TL para cezası ve 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Balıkesirspor Baltok- Ümraniyespor maçının sonucuna dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

    1. 20.9.2018 17:05
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