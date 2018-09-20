Altınordu Futbol Akademisi Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşecek ziyaret, yarın saat 10.00'da başlayacak. Bakan Kasapoğlu'nun ziyarette Türk futbolunun geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.



İzmir'de 6 yıl içinde Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer, Barış Alıcı gibi futbolcuları yetiştirip Türkiye ve Avrupa'nın dev kulüplerine uğurlayan Altınordu'yu daha önce Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da ziyaret etmişti.