Bakan Kasapoğlu'ndan Altınordu'ya ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda altyapıya yaptığı yatırımla adından Türkiye ve Avrupa çapında söz ettiren İzmir temsilcisi Altınordu'yu ziyaret edecek.
Altınordu Futbol Akademisi Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşecek ziyaret, yarın saat 10.00'da başlayacak. Bakan Kasapoğlu'nun ziyarette Türk futbolunun geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.
İzmir'de 6 yıl içinde Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer, Barış Alıcı gibi futbolcuları yetiştirip Türkiye ve Avrupa'nın dev kulüplerine uğurlayan Altınordu'yu daha önce Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da ziyaret etmişti.
- 20.9.2018 13:04
- Güncelleme: 20.9.2018 13:08
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Toplam 4
Yorum
OSMAN HANGİ KANAL YAYINLAYACAK NASIL AÇIKLANMADI BİR İZAH ETSENİZ NASIL İŞTİR BU MAÇ BAŞLAYINCA MI AÇIKLANACAK BU KANAL
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Trabzon'un sorunu belli!
Toplam 1
Yorum
erdem takım kaleci dahil yerden 10cm zıplamıyor.
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Toplam 4
Yorum
en büyük bjk fenerbahcenin kadrolu hakemi yazıklar olsun fedarasyon... hakemide yenmemiz sart oldu senol gunes ile yine kavga eder maglum taraftarlar...
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