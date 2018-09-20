Bakan Kasapoğlu'ndan Altınordu'ya ziyaret – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'ndan Altınordu'ya ziyaret

    Bakan Kasapoğlu'ndan Altınordu'ya ziyaret

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda altyapıya yaptığı yatırımla adından Türkiye ve Avrupa çapında söz ettiren temsilcisi Altınordu'yu ziyaret edecek.

    Altınordu Futbol Akademisi Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşecek ziyaret, yarın saat 10.00'da başlayacak. 'nun ziyarette Türk futbolunun geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

    'de 6 yıl içinde , Çağlar Söyüncü, Berke Özer, Barış Alıcı gibi futbolcuları yetiştirip Türkiye ve Avrupa'nın dev kulüplerine uğurlayan Altınordu'yu daha önce Eski Gençlik ve Spor Bakanı da ziyaret etmişti.

    1. 20.9.2018 13:04
    2. Güncelleme: 20.9.2018 13:08
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