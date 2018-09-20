Aubameyang'ın babası, Gabon'u çalıştıracak
Gabon Futbol Federasyonu, eski futbolcuları Pierre François Aubameyang ve Daniel Cousin'i teknik direktörlük koltuğuna oturttu
Gabon Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine, eski oyuncuları Pierre François Aubameyang ve Daniel Cousin getirildi.
Gabon Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Jose Antonio Camacho'dan boşalan teknik direktörlük görevine Pierre François Aubameyang ve Daniel Cousin'in getirildiği belirtildi.
Açıklamada, futbolcu kökenli iki teknik adamın eş sorumluluğa sahip olduğu ve Gabon'u 2019 Afrika Uluslar Kupası finallerine taşıyacaklarına inanıldığı ifade edildi.
Arsenal'de forma giyen yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang'ın babası Pierre François, 1985-1998 sezonları arasında 80 kez formasını giydiği Gabon'da kaptanlık yapmıştı. Cousin ise 2000-2014 sezonları arasında görev aldığı milli takımda 56 maçta 13 gole imza atmıştı.
- 20.9.2018 14:13
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hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
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Ayıp Gerçekten ayıp bjk taraftarı bu kadar aciz olmamalı
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fener nah yener artic Fenerbahce icin coşkus donemi başladı Aykut ve aziz gelene kadar bu çöküş devam edecek
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