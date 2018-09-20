Aubameyang'ın babası, Gabon'u çalıştıracak
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Aubameyang'ın babası, Gabon'u çalıştıracak

    Aubameyang'ın babası, Gabon'u çalıştıracak

    Gabon Futbol Federasyonu, eski futbolcuları ve 'i teknik direktörlük koltuğuna oturttu

    Gabon Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine, eski oyuncuları ve getirildi.

    yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Jose Antonio Camacho'dan boşalan teknik direktörlük görevine Pierre François Aubameyang ve Daniel Cousin'in getirildiği belirtildi.

    Açıklamada, futbolcu kökenli iki teknik adamın eş sorumluluğa sahip olduğu ve Gabon'u 2019 Afrika Uluslar Kupası finallerine taşıyacaklarına inanıldığı ifade edildi.

    'de forma giyen yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang'ın babası Pierre François, 1985-1998 sezonları arasında 80 kez formasını giydiği Gabon'da kaptanlık yapmıştı. Cousin ise 2000-2014 sezonları arasında görev aldığı milli takımda 56 maçta 13 gole imza atmıştı.

    1. 20.9.2018 14:13
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