Almanlar’a mesaj – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Almanlar’a mesaj

    Almanlar’a mesaj

    oyuncunun menajeri , Almanlar’ı hedef alan açıklamalar yaptı

    BAŞKAN ile çektirdiği fotoğrafın ardından 'da ırkçı saldırıların hedefinde kalan , uzun süre gündemde kalmıştı. futbolcunun yaşadıklarıyla ilgili menajeri , çarpıcı açıklamalar yaptı. Mesut'un hiçbir hata yapmadığını belirten Söğüt, "Mesut ile Sayın Erdoğan, zaten 8 yıldır düzenli olarak görüşüyorlar. Daha önce bu, Alman halkı için hiç problem olmamıştı. Mesut'u neden böyle bir görüşmeden vazgeçirmeliyim ki? Mesut, bu tip kararları verebilecek kadar olgun ve ne yaptığını biliyor. Üstelik 'nı beni tanıdığından daha uzun bir süredir tanıyor" diye konuştu.
    1. 20.9.2018
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