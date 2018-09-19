- Vanspor'un göğüs reklamı sponsoru belli oldu



Van Büyükşehir Belediyespor yeni sezonda forma göğüs reklamı için Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş (VANSU) ile anlaştı.

Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor göğüs reklamı için sponsorluk anlaşması yaptı. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (VASKİ) şirketi VANSU ile sponsorluk imzalayan Van Büyükşehir Belediyespor'un kasasına bir yıllık 400 bin TL nakit para girecek.

VANSU adına VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına da Kulüp Başkanı Servet Yenitürk'ün imza attığı anlaşmaya göre 2018-2019 futbol sezonu boyunca iç ve dış saha maçlarında VANSU logosunu formasında taşıyacak. Yapılan anlaşma sonrası bir açıklama yapan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kentin tek profesyonel takımına VASKİ olarak büyük destek verdikleri söyledi. Tekataş, "İmza attığımız bu anlaşma Van'da iki büyük markanın buluşması olacak. Mutlu ve başarılı bir birlikteliğe imza atıyoruz. Sponsorluk anlaşmamız 2018-2019 yılını kapsayacak. Her iki tarafa da hayırlı olsun. İnşallah bu yıl kulübümüz başarıyı yakalayıp o çok özlenen üst lig hasretine son verecektir" diye konuştu.



Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Servet Yenitürk ise sponsorluk anlaşması için VASKİ'ye teşekkür ederek bunun karşılığını üst lige yükselerek vereceklerini belirtti.