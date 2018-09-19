Suat Çakır: “Biz günlük sonuçlara değil, uzun vadede başarıya odaklandık”
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, deplasmanda yapacakları Eyüpspor maçından iyi bir skorla döneceklerine inandığını belirterek, "Biz günlük sonuçlara değil, uzun vadede başarıya odaklandık" dedi.
Basın Sözcüsü Suat Çakır, geçen hafta alınan Sancaktepe Belediyespor yenilgisini unuttuklarını ifade ederek, "Futbolda bazen böyle kötü sürprizler olabilir. Oyunun doğasında bunlar var. Hatalarımızı görüp gereken dersleri hem biz yönetim olarak hem de teknik heyetimiz çıkaracaktır. Ligin hemen başında gelen bu erken uyarıyı dikkate alıp ayaklarımızın yere daha sağlam basması gerektiğini gördük. Samsunspor büyük bir camia ve bu sürecin de üstesinden gelecektir" diye konuştu.
Eyüpspor maçına konsantre olduklarını dile getiren Suat Çakır, "Lig uzun bir maraton. Enseyi karartacak bir durum söz konusu değil. İyi bir takıma sahibiz. Taraftarımızın da desteği ile camia olarak kenetlenip gerçek Samsunspor'u sahaya yansıtacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Eyüpspor maçıyla birlikte seri galibiyetlerle taraftarımıza kendimizi affettireceğiz. 34 haftalık bu maratonun sonunda bir üst lige çıkacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Başarılar uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından elde edilir. Biz günlük sonuçlara değil, uzun vadede başarıya odaklandık" ifadelerini kullandı.
- 19.9.2018 13:54
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Suat Çakır: “Biz günlük sonuçlara değil, uzun vadede başarıya odaklandık” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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