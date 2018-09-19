Kırıkkale'de sosyal medya ve billboardlara verilen ilanlar ile "Küfre Hayır" kampanyası duyuruldu. Kampanya kapsamında billboardlara verilen ilanlarda "

Spor Barış ve Kardeşlik", "Küfre Hayır Ailenle Birlikte 90 Dakikanı Bize Ayır" gibi sloganlar yer aldı.

Kampanya hakkında yazılı açıklama yapan Kulüp Başkanı Harun Ulusoy, "Kongremizin ardından takımımızın en iyi yere gelmesi için yönetimimiz ile birlikte çalışmalar yaptık. Çalışmalarımız kapsamında ise tribünlerin en büyük sorunu olan küfür sorununu ortadan kaldırmak için böyle bir kampanya başlattık. Kampanyamız taraftarlarımız tarafından büyük destek görüyor. Bu sezon Kırıkkale halkımızın alileri ile birlikte maçları izlemeleri için gayret ediyoruz. Artık tribünlerde küfür olmayacak. Taraftar gruplarımız bizlere destek veriyor. İlk maç geçtiğimiz yıldan kalan cezadan dolayı seyircisiz olacak. Sezon içinde tüm maçlarımızı Kırıkkale halkımızı aileleri ile birlikte tribünde görmeyi arzuluyoruz" diye konuştu.