Bismil 1936 Spor sezon öncesi kampını tamamladı
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Bismil sezon öncesi kampını tamamladı

    Bismil 1936 Spor sezon öncesi kampını tamamladı

    Süper Takımlarından Bismil ’un Van’ın Erciş İlçesinde yaptığı iki haftalık kamp tamamlandı.

    Geçen sezon 1.'nde şampiyon olarak Süper Amatör Ligi'ne yükselen Bismil 'un 15 günlük Van'ın Erciş kampı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Erciş'te güç depolayan Bismil 1936 Spor, 1 Nisan Erçişspor ve Bölgesel Amatör Liginde yer alan ile iki hazırlık maçı gerçekleştirdi. 1 Nisan Erçiş Spor'u 7-1'lik farklı sonuçla geçen Diyarbakır temsilcisi, Erciş Belediyespor'u da 1-0'la mağlup etti. Erciş kampını en iyi şekilde tamamlayan Bismil 1936 Spor, Diyarbakır'a döndü. Bismil 1936 Spor'da Kulüp Başkanı Aydın Özgüç, 'te gerçekleşen kampı oldukça yararlı geçtiğini söyledi.

    Futbolcuların kaynaşması ve eksikliklerin giderilmesi adına Van Erciş kampının oldukça verimli geçtiğine dikkat çeken Özgüç, "Yeni sezonda başarılı olmak için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz. Teknik heyetimizin isteği doğrultusunda gerekli transfer çalışmaların yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kamp çalışmalarımızı da en iyi şekilde gerçekleştirdik. Genel olarak her şey iyi gidiyor. Umarız, bu olumlu tablo, lig maçlarına da yansır ve hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşırız" dedi.

    1. 19.9.2018 14:34
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