MKE Ankaragücü 'nün Faslı futbolcusu Mokhtar: " Türkiye 'de daha önce oynayan birçok Hollandalı futbolcu vardı. İyi futbolcuların buraya geldiğini biliyor ve takip ediyordum" - "Hala adaptasyon sürecindeyiz. Birbirimizi tanıdıkça daha iyi şeyler yapacağız ve takım olarak daha iyi başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" - " İsmail Kartal , çalışmayı seven düzgün bir hoca" - "Benim için gol atmak da asist yapmak da aynı. Gol attığım zaman seviniyorum, güzel bir asist yapınca da mutlu oluyorum"

(Mokhtar...)

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün Faslı futbolcusu Youness Mokhtar, yeni oyunculardan kurulu yeni bir takım olduklarını belirterek, "Birbirimizi tanıdıkça daha iyi şeyler yapacağız." dedi.

Mokhtar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye liginin çok zor ve iyi bir lig olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelmeden ligle ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getiren Mokhtar, "Türkiye'de daha önce oynayan birçok Hollandalı futbolcu vardı. İyi futbolcuların buraya geldiğini biliyor ve takip ediyordum. Geldikten sonra ligin nasıl olduğunu daha iyi görmeye başladım. Dışarıdan bakıldığı zaman çok zor görünüyor. Oynadıkça seviyenin iyi olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Takımın uzun bir aradan sonra Süper Lig'e yükseldiğini hatırlatan Faslı futbolcu, "Takımda birçok yeni isim var. Yeni transferler yapıldı ve farklı oyuncular geldi. Hala adaptasyon sürecindeyiz. Birbirimizi tanıdıkça daha iyi şeyler yapacağız ve takım olarak daha iyi başarılara imza atacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "İsmail Kartal çalışmayı seven düzgün bir hoca"

Youness Mokhtar, yeni kurulan bir takım olmalarına karşın sahada iyi bir oyun sergilediklerini, bunda da teknik direktör İsmail Kartal'ın büyük payı olduğunu söyledi.

Futbolcular olarak Kartal'ın kendilerinden istediğini vermeye gayret ettiklerinin altını çizen Mokhtar, "İsmail Kartal, çalışmayı seven düzgün bir hoca. Bize ne yapmamız gerektiğini ve bizden neler istediğini direkt olarak söyleyen bir isim. Yüzümüze karşı konuşan bir hocamız var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Takıma katkı vermek için geldim"

Sol kanat oyuncusu Mokhtar, Türkiye liginde oynadığı 5 maçta da gol ve asistleriyle takıma katkı verdiğini, bunu da sürdürmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Genellikle kanat oyuncularından gole direkt katkı vermelerinin beklendiğine dikkati çeken Mokhtar, şöyle devam etti:

"Beni buraya getirmelerinin sebebi takıma yardım etmem, gol ve asist yapmamdı. Takıma katkı vermek için geldim. Hocamızın benden, benim de kendimden beklentim bu yönde. Her maç gole bir etkim olduğu doğrudur fakat bunu yapamadığım maçlar da olacaktır. Ancak her maç elimden geleni yapacağım ve daha üzerine koymaya çalışacağım. Takım için, kendim ve kariyerim için çalışmaya devam edeceğim. Benim için gol atmak da asist yapmak da aynı. Gol attığım zaman seviniyorum, güzel bir asist yapınca da mutlu oluyorum. Takıma katkı sağlamak benim için en önemlisi."

Mokhtar, takımın forveti El Kabir ile iyi bir uyum yakaladıklarına değinerek, "Öncelikle çok ortak noktamız var. İkimiz de Faslıyız. El Kabir, çok zeki bir futbolcu. Ne yapması gerektiğini, nerede durması ve pozisyon alması gerektiğini biliyor. Ben de zeki bir futbolcuyum. Bu ortak noktalarımızdan dolayı uyum sağladık. Bunu sürdürmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.