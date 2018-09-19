Aslanapaspor'da hedef şampiyonluk
Geçen sezon 2.amatör kümede şampiyon olan ve bu sezon 1.amatör kümede mücadele eden Aslanapaspor ilk hafta aldığı 4-3 lük Alayuntspor galibiyetinin ardından 2. hafta evinde Çağlayan Azotspor ile mücadele etti.
Kendi sahasında oynadığı maçı 2 - 0 kaybetmesine rağmen morelleri bozmayan Aslanapaspor'da hedef, bundan sonraki maçları kazanıp grubunu ilk 3 sırada bitirip, playoff maçlarında başarılı olup süper amatör kümeye çıkmak.
Aslanapaspor antrönörü Behçet Türkkan, yaptığı açıklamada, ''Geçen sezon şampiyon olan takımımızı hiç bozmadık. Üzerine kaliteli bir kaç transfer yaptık. Hedefimiz sezon sonunda ilk 3'e girip hedefimiz olan süper amatör lige playoff maçları sonucunda çıkmak.Bizlerden hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Asaf Akar'a ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
- 19.9.2018 12:19
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Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
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Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
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umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Aslanapaspor'da hedef şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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