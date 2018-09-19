Altınordu'da Yusuf dönüyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'da Yusuf dönüyor

    Altınordu'da Yusuf dönüyor

    1'inci Lig'de cuma günü 'u ağırlamaya hazırlanan 'da Yusuf Acer, yeniden ilk 11'de forma giymeye hazırlanıyor.
    İlk 5 maçı 5 puanla 12. basamakta geçen kırmızı-lacivertlilerde sezon başında 'dan kiralanan sol bek Ali Yaşar'ın özellikle son Gazişehir deplasmanında beklenen performansın altında kaldığı için kulübeye çekilmesi gündemde.

    (Yusuf Acer...)

    Ali'nin yerine sezon başında olduğu gibi yine Yusuf oynayacak. Sezonun ilk 3 maçında 270 dakika sahada kalan 21 yaşındaki Yusuf, daha sonra formasını Ali'ye vermişti. Altyapıdan yetişen Yusuf, son iki sezondur takımda banko forma giydi. Altınordu'da sakatlıları bulunan Alican, Enes Kubat ve Ali Mert dışında eksik yok.

    1. 19.9.2018 12:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu'da Yusuf dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN