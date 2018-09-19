Altınordu'da Yusuf dönüyor
Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü Adana Demirspor'u ağırlamaya hazırlanan Altınordu'da Yusuf Acer, yeniden ilk 11'de forma giymeye hazırlanıyor.
İlk 5 maçı 5 puanla 12. basamakta geçen kırmızı-lacivertlilerde sezon başında Konyaspor'dan kiralanan sol bek Ali Yaşar'ın özellikle son Gazişehir deplasmanında beklenen performansın altında kaldığı için kulübeye çekilmesi gündemde.
(Yusuf Acer...)
Ali'nin yerine sezon başında olduğu gibi yine Yusuf oynayacak. Sezonun ilk 3 maçında 270 dakika sahada kalan 21 yaşındaki Yusuf, daha sonra formasını Ali'ye vermişti. Altyapıdan yetişen Yusuf, son iki sezondur takımda banko forma giydi. Altınordu'da sakatlıları bulunan Alican, Enes Kubat ve Ali Mert dışında eksik yok.
- 19.9.2018 12:11
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
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