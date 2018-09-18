İtalya İkinci Futbol Ligi ertelendi – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ertelendi

    <a href="/index/italya-ikinci-futbol-ligi?id=28a23ae0-06c2-464f-bb6d-74c9cbf4c9e7" class="" rel="tag">İtalya İkinci Futbol Ligi</a> ertelendi

    Bu sezon 22 yerine 19 takımın mücadele ettiği (Serie B), 3. hafta maçları sonrası ertelendi.

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalya Üçüncü Ligi (Serie C) takımlarından 'nin itirazını haklı bulan Lazio Bölge İdare Mahkemesi, Serie B karşılaşmalarına ara verilmesini kararlaştırdı.

    Haberlerde, Serie B maçlarının, mahkemenin kesin karara varacağı 9 Ekim'e kadar oynanmayabileceği de paylaşıldı.

    Serie B 2018-19 sezonu; Avellino, Bari ve Cesena kulüplerinin yaşadığı mali sorunlar yüzünden 22 yerine 19 takımla başlamıştı.

    Bunun üzerine Serie C takımları , Siena, Novara, Catania ve Ternana, alt ligden 3 kulübün Serie B'ye alınması gerektiğine dair mahkemeye itirazda bulunmuştu.

    1. 18.9.2018 19:28
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