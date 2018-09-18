Pazar günü oynanan ve Altay'ın kendisi gibi ligin yenilgisiz takımlarından Boluspor'a ilk puan kaybını yaşattığı maçın 29. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalan siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Gencer Cansev, Altay camiasından özür diledi.

Zorlu Bolu deplasmanında 15. dakikada Özgür Can Özcan ile girdiği ikili mücadelede sarı kart gören, 29. dakikada ise Boluspor kalecisi Gökhan'ın topu oyuna sokmasını engelleyen Gencer gördüğü kırmızı kart sonrası Altay camiası ve tribünlerden özür diledi. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Pazar günü oynadığımız Boluspor maçında bazı olumsuzluklara rağmen yüzümüz güldü, başımız öne eğilmedi. Elde ettiğimiz sonuç yanında bana düşen yaşadığım kırmızı kart pozisyonuyla ilgi bir açıklama yapmaktır. Öncelikle tüm takım arkadaşlarım, hocalarım ve başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Takımımı eksik bıraktığım için çok üzgünüm ve inanıyorum ki bu konuda kimse benim kadar üzülmemiştir. Gerek kilometrelerce yol kat edip bize destek veren, gerekse televizyon başında dualarını eksik etmeyen taraftarımızın tepki ve kırgınlığını anlıyorum. İlk pozisyonda gördüğüm sarı kart normal bir ikili mücadeleydi ve taraflı tarafsız herkes ağır bir karar olduğunda hemfikir. İkinci pozisyonda ise tek düşüncem geride eksik yakalanmamaktı. Maçın stresiyle sarı kartım olduğunu unuttum. Ekmek yediğim yere, on binlerin karşılıksız sevgisine ihanet etmem asla söz konusu olamaz. Büyük Altayımız ve hedeflerimiz için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Benzer bir hatanın tekrarlanmayacağı konusunda tüm camiamıza söz veriyorum. Sonsuz özür ve teşekkürlerimle."

Öte yandan, hafta sonu Giresunspor'u ağırlamaya hazırlanan Altay, Passolig atağına kalktı. 17-22 Eylül tarihlerinde Passolig mobil satış ekibi Alsancak 19on4 Store'da taraftarlara hizmet verecek.