Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda 13.30'da oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 22 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri merkez gişelerde satılmaya başlandı. Biletler, yarın 09.00'dan itibaren ise Malatyapark AVM önü gişelerden satışa çıkacak.
Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları şöyle:
"Batı Alt-60 TL, Batı Üst-40 TL, Doğu Alt-25 TL, Doğu Üst-20 TL, Güney Alt-15 TL, Güney Üst- 10 TL, Kuzey Alt-15 TL, Kuzey Üst-10 TL, Misafir-13 TL."
- 18.9.2018 15:32
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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