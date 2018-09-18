Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Evkur - maçının biletleri satışta

    Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta

    Evkur , Spor Toto 'in 6. haftasında Cumartesi günü saat 13.30'da ile karşılaşacak. 'nda 13.30'da oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

    Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Malatyaspor, ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 22 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri merkez gişelerde satılmaya başlandı. Biletler, yarın 09.00'dan itibaren ise Malatyapark önü gişelerden satışa çıkacak.

    Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları şöyle:

    "Batı Alt-60 , Batı Üst-40 TL, Doğu Alt-25 TL, Doğu Üst-20 TL, Güney Alt-15 TL, Güney Üst- 10 TL, Kuzey Alt-15 TL, Kuzey Üst-10 TL, Misafir-13 TL."

    1. 18.9.2018 15:32
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