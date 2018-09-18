Eğirdirspor alt yapısından 8 oyuncu Belediyespor kadrosunda
Isparta 1. Amatör Liginde mücadele edecek olan Eğirdir Belediyespor, Eğirdirspor alt yapıdan 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Isparta 1. Amatör Liginde mücadele edecek olan Eğirdir Belediyespor hazırlıklarına başladı. Yerli ve Üniversiteli oyunculardan oluşturulan kadroya bu yıl Eğirdirspor alt yapısından 8 oyuncu takviyesi yapıldı. Eğirdir İlçe stadında antrenmanlarını sürdüren Eğirdir Belediyespor futbol takımı önümüzdeki günlerde kadrosuna 2 yada 3 futbolcu daha takviye ederek, lige hazırlanacak.
Kulüp Başkanı Ethem Gürsel. "Bu yıl 1. amatör liginde iyi takımlar var. Bizim hedefimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk ama bunu para harcayarak değil, öz değerlerimiz olan Eğirdir'li gençlerden ve ilçemizde okuyan öğrencilerden bir kadro oluşturarak hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Bugün itibari ile kardeş kulübümüz Eğirdirspor kulübü alt yapısından yetişen 8 genç oyuncuyu da kadromuza katarak futbola kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.
- 18.9.2018 14:57
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Eğirdirspor alt yapısından 8 oyuncu Belediyespor kadrosunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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