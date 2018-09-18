Eğirdirspor alt yapısından 8 oyuncu Belediyespor kadrosunda
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    alt yapısından 8 oyuncu Belediyespor kadrosunda

    Eğirdirspor alt yapısından 8 oyuncu Belediyespor kadrosunda

    1. mücadele edecek olan , alt yapıdan 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

    Isparta 1. Amatör Liginde mücadele edecek olan Eğirdir Belediyespor hazırlıklarına başladı. Yerli ve Üniversiteli oyunculardan oluşturulan kadroya bu yıl Eğirdirspor alt yapısından 8 oyuncu takviyesi yapıldı. Eğirdir İlçe stadında antrenmanlarını sürdüren Eğirdir Belediyespor takımı önümüzdeki günlerde kadrosuna 2 yada 3 futbolcu daha takviye ederek, lige hazırlanacak.

    Kulüp Başkanı Ethem Gürsel. "Bu yıl 1. amatör liginde iyi takımlar var. Bizim hedefimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk ama bunu para harcayarak değil, öz değerlerimiz olan Eğirdir'li gençlerden ve ilçemizde okuyan öğrencilerden bir kadro oluşturarak hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Bugün itibari ile kardeş kulübümüz Eğirdirspor kulübü alt yapısından yetişen 8 genç oyuncuyu da kadromuza katarak futbola kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

    1. 18.9.2018 14:57
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