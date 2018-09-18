Denizlispor'a lisans müjdesi
Spor Toto 1'inci Lig'de Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği takdirde 3 puanı silinecek Denizlispor, gereken ödemeleri son anda yaptı, kriterleri tamamlayıp dosyasını verilen ek sürenin son gününde Türkiye Futbol Federasyonu'na verdi.
Lisansını yenilemesi için eski futbolcu, teknik direktör ve personeline kesinleşmiş 1 milyon 250 bin TL borcu ödemesi gereken Denizlispor'da alacaklılarla görüşen yönetim, birçok kişiye ödeme yaptı. Eski futbolculardan Ömer Alp Kulga, alacağını ötelemeyi kabul ederek kulübe imza verdi.
Yönetim, lisans kriterlerinin yerine getirilmesi sonrası, "Kulübümüzün Ulusal Kulüp Lisansı alabilmesi için gerekli olan mali kriter dosyaları tamamlanarak Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edilmiştir. Dosyalarımızın incelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüz için nihai karar verilecektir" açıklamasını yaptı.
Olağanüstü kongre sürecinde olan Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek, yeniden aday olmayacağını açıklamıştı ve kulüpte henüz yönetime aday çıkmadı.
- 18.9.2018 14:53
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Denizlispor'a lisans müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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