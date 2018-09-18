Denizlispor'a lisans müjdesi
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'a lisans müjdesi

    Denizlispor'a lisans müjdesi

    1'inci Lig'de 'nı yenileyemediği takdirde 3 puanı silinecek , gereken ödemeleri son anda yaptı, kriterleri tamamlayıp dosyasını verilen ek sürenin son gününde 'na verdi.

    Lisansını yenilemesi için eski futbolcu, teknik direktör ve personeline kesinleşmiş 1 milyon 250 bin TL borcu ödemesi gereken Denizlispor'da alacaklılarla görüşen yönetim, birçok kişiye ödeme yaptı. Eski futbolculardan Ömer Alp Kulga, alacağını ötelemeyi kabul ederek kulübe imza verdi.
    Yönetim, lisans kriterlerinin yerine getirilmesi sonrası, "Kulübümüzün Ulusal Kulüp Lisansı alabilmesi için gerekli olan mali kriter dosyaları tamamlanarak Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edilmiştir. Dosyalarımızın incelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüz için nihai karar verilecektir" açıklamasını yaptı.

    Olağanüstü kongre sürecinde olan Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek, yeniden aday olmayacağını açıklamıştı ve kulüpte henüz yönetime aday çıkmadı.

    1. 18.9.2018 14:53
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