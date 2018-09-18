Bucaspor'dan taraftara çağrı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Cizrespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp ilk 3 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Serik Belediyespor maçı öncesi taraftara destek çağrısında bulundu.
Teknik direktör Yüksel Kepoğlu, tamamı altyapı patentli oyuncularla mücadele ettiklerini belirterek, "Çocuklarımız her geçen gün kendilerini buluyorlar. Cizre'de 2-0 öne geçip galibiyete çok yaklaşmıştık ancak olmadı. Şimdi bu takıma sahip çıkma zamanı. Taraftarımız her zaman olduğu gibi stadımızdaki yerini alsın. Gençlerimize destek verdiğimiz sürece başarı gelecek" dedi.
- 18.9.2018 14:34
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Bucaspor'dan taraftara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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