Sezonun en iyi golü Ronaldo'dan – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Sezonun en iyi golü Ronaldo'dan

    Sezonun en iyi golü Ronaldo'dan

    Portekizli yıldız futbolcu 'nun formasıyla 'a röveşata ile attığı gol, tarafından sezonun en iyisi seçildi.

    'nın internet sitesinde gerçekleştirilen 2017-2018 sezonunun en iyi golü anketinde, Ronaldo'nun geçen yıl 'de oynarken 3-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında şimdiki takımı 'a röveşata ile attığı gol, 197 bin 496 oyla birinci oldu.

    Ankette, Olympique Marsilya'dan Fransız Dimitri Payet'in UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 5-2 yendikleri Leipzig karşısında bulduğu gol, 35 bin 558 oyla ikinci, İspanyol Eva Navarro'nun 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde 2-0 mağlup ettikleri 'ya attığı ikinci gol ise 23 bin 315 oyla üçüncü sırayı aldı.


    (Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla Juventus'a attığı röveşata golü)

    1. 28.8.2018 15:37
    2. Güncelleme: 28.8.2018 15:39
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