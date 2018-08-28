200 milyonluk kaleci!

Birçok kulübün listesinde yer alan Oblak için kulübü Atletico Madrid harekete geçti. Slovenyalı kaleciyi kaptırmak istemeyen İspanyol kulübü, oyuncusuna yeni sözleşme önerdi. 25 yaşındaki oyuncunun kazancını ikiye katlayan Atletico, Oblak'ın 100 milyon olan serbest kalma bedeli de 200 milyon Euro'ya çıkardı.