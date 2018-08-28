200 milyonluk kaleci!
Birçok kulübün listesinde yer alan Oblak için kulübü Atletico Madrid harekete geçti.
Birçok kulübün listesinde yer alan Oblak için kulübü Atletico Madrid harekete geçti. Slovenyalı kaleciyi kaptırmak istemeyen İspanyol kulübü, oyuncusuna yeni sözleşme önerdi. 25 yaşındaki oyuncunun kazancını ikiye katlayan Atletico, Oblak'ın 100 milyon olan serbest kalma bedeli de 200 milyon Euro'ya çıkardı.
- 28.8.2018
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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