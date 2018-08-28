200 milyonluk kaleci! – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    200 milyonluk kaleci!

    200 milyonluk kaleci!

    Birçok kulübün listesinde yer alan Oblak için kulübü harekete geçti.

    Birçok kulübün listesinde yer alan Oblak için kulübü harekete geçti. Slovenyalı kaleciyi kaptırmak istemeyen İspanyol kulübü, oyuncusuna yeni sözleşme önerdi. 25 yaşındaki oyuncunun kazancını ikiye katlayan Atletico, Oblak'ın 100 milyon olan serbest kalma bedeli de 200 milyon Euro'ya çıkardı.

    1. 28.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    200 milyonluk kaleci! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN