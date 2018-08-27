UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Salzburg ile Kızılyıldız arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off ikinci maçında düdük çalacak.
- 27.8.2018 13:01
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Hoşgeldin Fabian!
Toplam 15
Yorum
demedi demeyin ihtiyaç duyulan kulübeye pahalı bir transfer daha gerçekleştirdik.
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Ünal Karaman'ın aklı savunmada
Toplam 1
Yorum
Nurettin Tak Hiç bahane aramayın skoru koruyamıyorsunuz.
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Marco Fabian Fenerbahçe için geldi!
Toplam 13
Yorum
karado ne 10 numarası moral geceleri düzenlesin diye alındı.gençlere sahip çıkqcak
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