UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'dan 'a görev

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

    kokartlı hakem , Salzburg ile Kızılyıldız arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off ikinci maçında düdük çalacak.

    kokartlı hakem , 'nın Salzburg ile 'ın Kızılyıldız takımları arasında Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off ikinci maçını yönetecek. Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ile de ilave yardımcı hakem görevlerinde bulunacak.
    1. 27.8.2018 13:01
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