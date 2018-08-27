Çark ettiler
Alman Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil, gündemden düşmüyor. Yalnızca takım arkadaşları değil Almanya’nın önde gelen spor adamları Türk asıllı futbolcuya EURO 2020 öncesi ‘dön’ baskısı yapıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanya'da ırkçı saldırıların hedefinde olan Mesut Özil'e büyük baskı... Rusya'daki Dünya Kupası'nın ardından ağır eleştiriler alan yıldız futbolcu, yaşanan sürecin ardından Alman Milli Takımı'nı bırakmıştı. Bu kararı sonrası takım arkadaşlarının büyük destek verdiği 29 yaşındaki futbolcu, Almanya'da gündemden düşmüyor. Mesut'a Alman Milli Takımı'na dönmesi için baskı yapılırken, devreye de birçok önemli ismin girdiği belirtiliyor.
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Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'in, Mesut Özil'e haksızlık yapıldığını söylemesinin ardından Liverpool'un Alman hocası Klopp da tecrübeli oyuncuya destek çıkmıştı. Almanya'nın önde gelen spor adamlarının 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kadroda olmasını istedikleri Mesut'a milli takıma dönmesi için baskı yaptığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncuyu Alman Milli Takımı'ndan arkadaşlarının sık sık aradığı öğrenilirken, Mesut'un konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı vurgulandı.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Çark ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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