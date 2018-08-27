Çark ettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanya'da ırkçı saldırıların hedefinde olan Mesut Özil'e büyük baskı... Rusya'daki Dünya Kupası'nın ardından ağır eleştiriler alan yıldız futbolcu, yaşanan sürecin ardından Alman Milli Takımı'nı bırakmıştı. Bu kararı sonrası takım arkadaşlarının büyük destek verdiği 29 yaşındaki futbolcu, Almanya'da gündemden düşmüyor. Mesut'a Alman Milli Takımı'na dönmesi için baskı yapılırken, devreye de birçok önemli ismin girdiği belirtiliyor.



TELEFONU SUSMUYOR!

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'in, Mesut Özil'e haksızlık yapıldığını söylemesinin ardından Liverpool'un Alman hocası Klopp da tecrübeli oyuncuya destek çıkmıştı. Almanya'nın önde gelen spor adamlarının 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kadroda olmasını istedikleri Mesut'a milli takıma dönmesi için baskı yaptığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncuyu Alman Milli Takımı'ndan arkadaşlarının sık sık aradığı öğrenilirken, Mesut'un konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı vurgulandı.