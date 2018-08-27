Çark ettiler – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Çark ettiler

    Çark ettiler

    Takımı’nı bırakan , gündemden düşmüyor. Yalnızca takım arkadaşları değil ’nın önde gelen spor adamları Türk asıllı futbolcuya EURO 2020 öncesi ‘dön’ baskısı yapıyor

    Başkan ile çektirdiği fotoğraf sonrası 'da ırkçı saldırıların hedefinde olan 'e büyük baskı... 'daki 'nın ardından ağır eleştiriler alan yıldız futbolcu, yaşanan sürecin ardından Takımı'nı bırakmıştı. Bu kararı sonrası takım arkadaşlarının büyük destek verdiği 29 yaşındaki futbolcu, Almanya'da gündemden düşmüyor. Mesut'a Alman 'na dönmesi için baskı yapılırken, devreye de birçok önemli ismin girdiği belirtiliyor.

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    Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'in, Mesut Özil'e haksızlık yapıldığını söylemesinin ardından 'un Alman hocası Klopp da tecrübeli oyuncuya destek çıkmıştı. Almanya'nın önde gelen spor adamlarının 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kadroda olmasını istedikleri Mesut'a milli takıma dönmesi için baskı yaptığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncuyu Alman Milli Takımı'ndan arkadaşlarının sık sık aradığı öğrenilirken, Mesut'un konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı vurgulandı.

    1. 27.8.2018
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