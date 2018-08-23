Talisca'nın bonservisi alınıyor
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    'nın bonservisi alınıyor

    Talisca'nın bonservisi alınıyor

    'ın da bonservisini almak istediği fakat sonrasında 'e kiralık giden 'nın bonservisini 25 milyon Euro'ya tarafından alınıyor.

    'ta kiralık olarak forma giydikten sonra yine kiralık olarak ekibi ekibine transfer olan 'nın 25 milyon Euro karşılığında bonservisi alınıyor.

    Portekiz gazetesi Record'da yer alan habere göre Guangzhou Evergrande, şu anda kiralık olarak takımda yer alan Talisca'yı 25 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte alıyor. 24 yaşındaki Talisca, Çin'de forma giydiği 7 maçta 9 gol atıp 4 de asist yaptı.

    1. 23.8.2018 11:00
    2. Güncelleme: 23.8.2018 11:34
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