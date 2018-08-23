Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydikten sonra yine kiralık olarak Çin ekibi Guangzhou Evergrande ekibine transfer olan Talisca'nın 25 milyon Euro karşılığında bonservisi alınıyor.

Portekiz gazetesi Record'da yer alan habere göre Guangzhou Evergrande, şu anda kiralık olarak takımda yer alan Talisca'yı 25 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte alıyor. 24 yaşındaki Talisca, Çin'de forma giydiği 7 maçta 9 gol atıp 4 de asist yaptı.



