Talisca'nın bonservisi alınıyor
Beşiktaş'ın da bonservisini almak istediği fakat sonrasında Çin'e kiralık giden Talisca'nın bonservisini 25 milyon Euro'ya Guangzhou Evergrande tarafından alınıyor.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydikten sonra yine kiralık olarak Çin ekibi Guangzhou Evergrande ekibine transfer olan Talisca'nın 25 milyon Euro karşılığında bonservisi alınıyor.
Portekiz gazetesi Record'da yer alan habere göre Guangzhou Evergrande, şu anda kiralık olarak takımda yer alan Talisca'yı 25 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte alıyor. 24 yaşındaki Talisca, Çin'de forma giydiği 7 maçta 9 gol atıp 4 de asist yaptı.
- 23.8.2018 11:00
- Güncelleme: 23.8.2018 11:34
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
Talisca'nın bonservisi alınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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