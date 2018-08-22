Ceferin’e destek – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ceferin’e destek

    Ceferin’e destek

    , 7 Şubat 2019’da yapılacak Başkanlık Seçimi için şimdiki Başkan ’e destek verdiğini açıkladı

    Federasyonu (), Başkanlık seçimi öncesi 'e destek verdi. Paylaşımda, "TFF, gerek Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından Ceferin'in yeni dönemde de UEFA Başkanı olarak göreve devam etmesini istemektedir. Bu nedenle, 'nın başkenti Roma'da 7 Şubat 2019'da 43. UEFA Kongresi'nde yapılacak UEFA Başkanlık Ceferin'i destekleyeceğimizi kamuoyuna sunarız" denildi.

    EURO 2024 İÇİN ÖNEMLİ
    Michael Platini'nin 4 yıl men cezası almasının ardından 2016'da göreve gelen Alexander Ceferin, Türkiye'ye iki önemli organizasyonun verilmesine yardımcı oldu. Ceferin'in başkanlığındaki UEFA, 2019 yılında yapılacak UEFA finalini Vodafone Park'a ve 2020'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Olimpiyat Stadı'na verdi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylığını koyan Türkiye, UEFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen bu organizasyonda yine Ceferin ile iyi ilişkileri kullanıp, ev sahipliği yapabilir.
    1. 22.8.2018
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