TFF'den Ceferin'e destek – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    'den Ceferin'e destek

    TFF'den Ceferin'e destek

    (), 7 Şubat 2019'da yapılacak Kongresi'nde mevcut başkan 'i destekleyeceğini açıkladı.

    'den yapılan açıklamada, Başkanı Ceferin'e kongrede destek verileceği belirtilerek, ", gerek Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından 'in yeni dönemde de UEFA Başkanı olarak göreve devam etmesini istemektedir. Bu nedenle, 'nın başkenti Roma'da 7 Şubat 2019 tarihindeki 43. UEFA Kongresi'nde yapılacak UEFA Başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.

    1. 21.8.2018 18:51
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