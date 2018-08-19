Julio Baptista futbola döndü – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Julio Baptista futbola döndü

    Julio Baptista futbola döndü
    OCAK 2017'den bu yana profesyonel futboldan uzak kalan Brezilyalı Baptista, Romanya'nın Cluj takımına oldu. 36 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalandığını duyuruldu. , Cruzeiro, , Malaga, , Roma gibi takımlarda oynayan Baptista, 2016'da ABD'nin Orlando City ekibine olmuştu.
    1. 19.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Julio Baptista futbola döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN