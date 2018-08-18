Kusursuz olacak
UEFA Başkanı Ceferin, “Vodafone Park’ta yapılacak Süper Kupa finali kusursuz olacak. İstanbul’a gitmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu
ASIL HEDEF EURO 2024
UEFA Başkanı Ceferin, "Türkiye'yi bildiğim kadarıyla organizasyon kusursuz olacak. Seneye İstanbul'a gitmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Servet Yardımcı ise, "Vodafone Park'taki maçtan 10 ay sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Esas hedefimiz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri. 27 Eylül'deki oylama öncesinde çok heyecanlıyız" diye konuştu.
- 18.8.2018
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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