Kusursuz olacak – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Kusursuz olacak

    Kusursuz olacak

    Başkanı Ceferin, “’ta yapılacak finali kusursuz olacak. ’a gitmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu

    1. Başkanvekili , R. Madrid ile A. Madrid arasında oynanan finalinde, Başkanı Ceferin ile bir araya geldi. 2019'da 'ın Stadı 'ta oynanacak finalinin ev sahipliği devralındı. Ceferin, 'ye ve 'nin organizasyon gücüne güvenini anlatırken, da Avrupa ailesini 14 Ağustos 2019'da yapılacak maça davet etti.

    ASIL HEDEF EURO 2024
    Başkanı Ceferin, "'yi bildiğim kadarıyla organizasyon kusursuz olacak. Seneye 'a gitmek için sabırsızlanıyorum" dedi. ise, "'taki maçtan 10 ay sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Esas hedefimiz 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri. 27 Eylül'deki oylama öncesinde çok heyecanlıyız" diye konuştu.
    1. 18.8.2018
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