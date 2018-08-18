Eto’o’dan veda mesajı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’o’dan veda mesajı

    <a href="/index/eto?id=53614c7c-4c42-4356-8f76-d79e8f93c194" class="" rel="tag">Eto</a>’o’dan veda mesajı
    'de 3 sezon oynadıktan sonra 'da Sports takımına transfer olan Samuel 'o, veda mesajı yayımladı. Dünyaca ünlü yıldız, hesabından yaptığı açıklamada, formasını giydiği ve kulüplerine teşekkür etti.
    1. 18.8.2018
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