Bento Güney Kore’de – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Bento ’de

    Bento <a href="/index/guney-kore?id=76c8e04c-fbd0-4522-ad9a-32052a0fab30" class="" rel="tag">Güney Kore</a>’de
    GÜNEY Kore Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Portekizli Paulo Bento oldu. 2010- 2014 yıllarında Portekiz'i çalıştıran 49 yaşındaki hoca, kulüp kariyerinde ise S. Lizbon, Cruzeiro, ve Lifan'da görev yaptı.
    1. 18.8.2018
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