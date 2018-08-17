Futbol ailesi terörü lanetledi – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ailesi terörü lanetledi

    Futbol ailesi terörü lanetledi

    ailesi, Adıyaman kırsalında şehit edilen kahraman askerlerimiz için terörü lanetleyip, taziye mesajı yayınladı.

    ailesi, Adıyaman kırsalında şehit edilen kahraman askerlerimiz için terörü lanetleyip, taziye mesajı yayınladı. 'den, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet; Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor, terörü bir kez daha lanetliyoruz" denildi.

    1. 17.8.2018
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