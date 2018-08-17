Futbol ailesi terörü lanetledi
Futbol ailesi, Adıyaman kırsalında şehit edilen kahraman askerlerimiz için terörü lanetleyip, taziye mesajı yayınladı.
Futbol ailesi, Adıyaman kırsalında şehit edilen kahraman askerlerimiz için terörü lanetleyip, taziye mesajı yayınladı. TFF'den, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet; Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor, terörü bir kez daha lanetliyoruz" denildi.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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