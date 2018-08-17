Futbol ailesi, Adıyaman kırsalında şehit edilen kahraman askerlerimiz için terörü lanetleyip, taziye mesajı yayınladı. TFF'den, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet; Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor, terörü bir kez daha lanetliyoruz" denildi.