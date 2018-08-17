Fransa FIFA’da zirveye çıktı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ’da zirveye çıktı

    <a href="/index/fransa?id=738fb173-28a5-49d9-b550-5026895b8a11" class="" rel="tag">Fransa</a> <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a>’da zirveye çıktı
    'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı kazanan , bin 726 puanla ağustos ayı dünya sıralamasında zirveye çıktı. bin 723 puanla ikinci, bin 657 puanla üçüncü oldu. Ay-yıldızlılar ise 38'inci sıradaki yerini korudu. 2014 Dünya Şampiyonu Almanya ise 15'inci sıraya geriledi.
    1. 17.8.2018
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